مدرب الأهلي يتحدث عن إهدار الفرص وتغيير الشحات وتألق السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن بطولة الدوري هي بطولة النفس الطويل، مشيرا إلى أن مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي كانت صعبة.

وفاز الأهلي 1-0 على الإنتاج الحربي، السبت، في الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد "صعوبة مباراة الإنتاج لكونها بعد لقاء خسره الأهلي من سيمبا التنزاني، فضلا عن جودة المنافس الذي يتميز بالتنظيم خاصة في المرتدة تحديدًا".

وعن إهدار الأهداف قال "لا يوجد لاعب يريد إصاعة الفرص، أسعد لحظة للاعب والجهاز الفني والجمهور هو سكون الكرة في الشباك".

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وتابع "الوصول لمرمى المنافس حتى مع إهدار الفرص هو أمر جيد للغاية، بالطبع تسجيل الأهداف أمر مميز وهو الأمر المثالي ولكن إهدار الفرص من الوارد أن يكون بسبب التسرع أو التوتر، ونتمنى تسجيل كافة الأهداف".

وعن تغيير حسين الشحات قال "لماذا الربط بين ذلك وإهدار الفرص، أجايي أهدر هو الآخر والسولية أيضًا، تغيير الشحات لا علاقة له بإهدار الفرص، تبديله وجهة نظر فنية للمدير الفني".

وتحدث يوسف عن تألق عمرو السولية في الفترة الماضية، قائلا "هو لاعب جيد ويقدم مستوى مميزا في الفترة الحالية، هو من أفضل اللاعبين في مصر في هذا المركز".

متابعًا "السولية يعيش أفضل فتراته في الفترة الحالية، يقطع كرات المنافس ويسدد ويصنع ويسجل أهداف، هو في قمة تركيزه مع الأهلي من قبل تجديد عقده".