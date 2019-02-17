رياضة | مدرب الإسماعيلي: تدعيمات يناير صنعت الفارق في الدراويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: تدعيمات يناير صنعت الفارق في الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن صفقات يناير صنعت الفارق في الدراويش وساعدت على تطوير مستوى الفريق.

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وقال قناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "مباراة النجوم تعد بست نقاط نظرا لفارق النقاط القريب بين الفريقين والهدف الذي سجلناه في نهاية الشوط الأول ساعدنا على حسم المباراة لصالحنا".

وفاز الإسماعيلي على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.