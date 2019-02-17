رياضة | سولاري يفاجئ سيميوني و فالفيردي بتصريح غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يفاجئ سيميوني و فالفيردي بتصريح غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد وإرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، بتصريح جديد.

وأعرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري عن سعادته للثنائي سيميوني و فالفيردي ، قائلاً: " إنني سعيد لزملائي.. تركيزنا منصب تماما على الحاضر لأن كرة القدم هي المباراة التالية، قد تبدو هذه العبارة مكررة لكن هذه هي الحقيقة، وطاقتنا موجهة نحو ذلك".

وكشف المدرب الأرجنتيني عن أنه يحظى بالفعل بثقة إدارة النادي الملكي التي جددت عقده حتى نهاية 2021.

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وواصل:"جددت عقدي منذ 3 أشهر بالفعل ليمتد حتى عام 2021، إننا نركز على كل يوم على حدة".

وتابع:" أعتبر أن الرابط الأهم بين كل محترف وناديه هو الإرادة والرغبة في تحقيق المزيد".

ويواجه الفريق الملكي نظيره جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.