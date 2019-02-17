رياضة | مفاجأة جديدة بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بالتنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، للإبقاء على خوض مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت، بكأس مصر بموعدها السابق.

الجبلاية قررت في وقت سابق استبدال مباراة الفريقين بالدوري وإقامتها بالكأس يوم 28 من الشهر الجاري، إلا أن مجلس إدارة الأهلي رفض فكرة استبدال المباريات ورغبته في الحفاظ على نظام المسابقة.

ويعقد الاتحاد المصري اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن القرار النهائي بشأن المباراة، بالإضافة إلى بحث تعديل مواعيد مباريات الإسماعيلي، بسبب ارتباطها بمواعيد مشاركته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.