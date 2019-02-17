رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يغرد في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يغرد في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق بلد الوليد، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسي هدف البارسا الوحيد في المباراة، واضاع لاعبو البارسا الكثير من الأهداف خلال اللقاء، واهدر الأرجنتيني ميسي ركلة جزاء في نهاية الشوط الثاني.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي :-

1- ليونيل ميسي 22 هدف.

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2- لويس سواريز 15 هدف.

3- انطوان جريزمان 12 هدف.

4- تشارلز دياز 12 هدف.

5- كريستيان ستواني 12 هدف.