رياضة | الأهلي يكشف عن أخر تطورات مفاوضات التجديد مع أجايي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عن أخر تطورات مفاوضات التجديد مع أجايي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه توصل لاتفاق نهائي مع النيجيري اجاي مهاجم الفريق بشأن تجديد عقده.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:" وصلنا للمراحل النهائية بشأن تجديد عقد أجايي قبل الإعلان رسميا عن هذا الأمر في الأيام المقبلة".

يذكر أن أجايي من العناصر الأساسية بصفوف الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة وقيده بالقائمة الإفريقية. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- المقاولون العرب 31 نقطة 6- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 7- المصري 29 نقطة. 8- الإسماعيلي 27 نقطة. Advertisements 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- سموحة 25 نقطة 11- حرس الحدود 25 نقطة. 12- الاتحاد 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 19 نقطة.

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