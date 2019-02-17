رياضة | مخطط مانشستر يونايتد لخطف جوهرة بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط مانشستر يونايتد لخطف جوهرة بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع جواو فيلكس موهب فريق بنفكيا البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.

ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى بناء فريق للمستقبل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "مترو" البريطانية أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض بقيمة 100 مليون إسترليني من أجل إقناع بنفيكا البرتغالي للتخلي عن جوهرته جواو فيلكس.

وأوضحت أن يونايتد يرغب في تخطي ثنائي الليجا برشلونة وريال مدريد، في سباق التعاقد مع فيلكس مما يجلعه يقدم أكبر عرض مالي لحسم الصفقة رسمياً.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فريق بنفكيا إلى تجديد عقد فيلكس الذي ينتهي في 2023، وزيادة الشرط الجزائي في عقده البالغ حاليًا 120 مليون يورو.

وتحاول إدارة النادي البرتغالي زيادة الشرط الجزائي ليصل إلى 200 مليون يورو، لحماية فيلكس وضمان التفاوض معه.

ويلعب جواو فيلكس في جميع المراكز خلف رأس الحربة، وتم تصعيده للفريق الأول لبنفيكا، بداية من الموسم الحالي.