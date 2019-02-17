رياضة | بايرن ميونخ يتحدث عن مستقبل ريبيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يتحدث عن مستقبل ريبيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني عن مصير الفرنسي فرانك ريبيري مع اقتراب انتهاء عقده رسمياً بنهاية الموسم الجاري.

ولم يغلق رومينيجه الباب أمام احتمالية استمرار النجم الفرنسي فرانك ريبيري عقب نهاية الموسم الحالي مع الفريق البافاري.

يذكر أن عقد الفرنسي ريبيري ينتهي مع النادي البافاري مع نهاية الموسم الحالي، هناك شكوك حول استمراره مع الفريق الألماني في الفترة القادمة.

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وأكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ في تصريحات أبرزها موقع "فور فور تو" أن اللاعب الفرنسي قدم سنوات مذهلة مع الفريق البافاري، ويكن الكثير من الاحترام له.

وواصل :"يجب أن تتحلى بالمصداقية، لذا سنجلس يومًا ما مع فرانك ووكيله، وسنتخذ قرارًا مشتركًا، ولا يمكنني توقع ما ستؤول إليه الأمور".

وتكهنت تقارير صحفية بقرب رحيل ريبيري عن بايرن على غرار زميله الهولندي آريين روبن، الذي أعلن رحيله فور نهاية الموسم.