رياضة | تعليق ناري جديد من سيد عبد الحفيظ بشأن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري جديد من سيد عبد الحفيظ بشأن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، على أن علاقة النادي الأهلي ونادي الزمالك كانت جيدة للغاية ويشوبها الاحترام المتبادل قبل عام 2005، مؤكدًا بأن علاقة الناديين بدأت في الاهتزاز بداية من بعد عام 2005.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة "الأهلي"، أن الجميع داخل الأهلي يحترم ويقدر كل الأندية وفرق الدوري المصري الممتاز، وتاريخ الأهلي قادر على إثبات هذا بقوة، لكن الآن الجميع بدأ في توجيه الحديث للأهلي وعلينا أن نرد.

وتابع عبد الحفيظ، أن الأهلي لا يستهدف سوى فريقه ويوال الضغط على الجميع من أجل تحقيق أهداف الفريق ونلتزم داخل الملعب ونرد على الجميع داخل الملعب فقط وليس خارجه.

وأضاف أيضًا، بأنه شخصيًا يحترم نادي الزمالك بشدة ويقدر لاعبيه، مشددًا بأن ما قبل عام 2005 كان هناك علاقة ترابط واحترام بين الأهلي والزمالك عكس ما يسير خلال الفترة الجارية، وشدد على أنه يقصد هذا التاريخ تمامًا.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

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8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.