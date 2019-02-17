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برشلونة يفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الأرجنتيني ليونيل فريقه برشلونة الإسباني لتحقيق فوز صعب على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

أحرز ليونيل ميسي هدف البرسا والمباراة الوحيد في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 54 في صدارة جدول الدوري، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر.

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