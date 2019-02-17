شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: الأهلي عانى من «أمر سلبي» أمام الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدير الفني لفريق نادي الأهلي، مارتن لاسارتي، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من الدوري العام.

وقال في تصريحات نقلها موقع النادي: «نعم حققنا الفوز، وأعتقد أن النتيجة عادلة ولكن كان بإمكاننا زيادة حصيلة الأهداف في شباك المنافس لولا إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبي الأهلي».

وأوضح أن الفريق عانى من أمر سلبي في مباراة اليوم وهو استمرار عملية إهدار الفرصة على مدار شوطي اللقاء، مؤكدًا أنه سيسعى لعلاج هذا الأمر من أجل تجنبه في المباريات القادمة.

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وأشار «لاسارتي» إلى أن الفريق خاض العديد من المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية، ومازال يواصل خوض اللقاءات في وقت زمني قياسي، وهو ما يحرم الفريق واللاعبين من إتمام عملية الاستشفاء بشكل مثالي.

وأوضح أن الفترة المقبلة سيتحسن أداء الفريق وسيتم التعامل مع مسلسل إهدار الفرص أمام المرمى خاصة وأن الفريق سيستعيد بعض المصابين، حيث سيتم توزيع عملية المشاركة على جميع اللاعبين بالتساوي لإراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للبعض الآخر للمشاركة.

وأضاف أن استبدال حسين الشحات اليوم بعد إهداره بعض الفرص أمام المرمى لن يضعه تحت ضغوط، مؤكدًا أنه لاعب مميز وسبق أن قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية وأنه قام بالدفع بالأنجولي جيرالدو لتكثيف الضغط على لاعبي الإنتاج.

وأشار إلى أن الفريق لم يعان من أزمات تكتيكية، ولكن الأزمة الأساسية بالنسبة له كانت فنية ممثلة في عدم استغلال الفرص لزيادة حصيلة الأهداف، مؤكدًا أن الأمور سارت بشكل طيب حتى النهاية رغم إهدار العديد من الفرص.

وأتم: «الفريق خاض عدة مباريات مؤخرًا ولم يتعرض لإصابات قوية كما كان يحدث في وقت سابق وأن الفترة المقبلة ستشهد استعادة أكثر من عنصر من عناصر الفريق التي تنهي في الوقت الحالي برامجها التأهيلية».