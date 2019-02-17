شكرا لقرائتكم طارق مجدى حكما لمواجهة الزمالك وإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة اليوم الأحد بين فريقى الزمالك وانبى ، ضمن مباريات الجولة 22 لدوري الممتاز والتى ستقام على استاد بتروسبورت .

ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدورى برصيد 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.