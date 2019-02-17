مانع المرزوقي بطل الاستعراض في منافسات «الفلاي بورد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، مساء أول أمس، منافسات وتحدي الجولة الثانية من «بطولة الإمارات للفلاي بورد»، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للنادي، وحقق المركز الأول ولقب الاستعراض المتسابق الإماراتي مانع حبيب المرزوقي في حين حل ثانياً الإماراتي سعود الحمادي، وثالثاً الإماراتي علي بن ثالث الحميري.

ورسم المتسابقون المشاركون في الحدث لوحة جميلة من الاستعراض بألواح «الفلاي بورد» على كاسر الأمواج؛ لكي يقدموا للجمهور الحاضر متعة بلا حدود، وإثارة قوية بالحركات، التي يقومون بأدائها، وشهدت هذه الجولة حدثاً فريداً بمشاركة وحضور المتسابق المغربي ياسين الفضل؛ كي تكون أول نسخة تشهد مشاركة دولية في المنافسة، التي أصبحت بطولة ثابتة عبر أجندة النادي البحري في الموسم، كما قدم المتسابق مانع المرزوقي استعراضاً خاصاً ومميزاً في الختام، أضاف أجواء مبهجة على كل الحضور في المسابقة، وقام بتكريم الفائزين الأوائل، سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والدكتور محمد حمدي ممثل مستشفى السلامة، وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

ووجه سالم الرميثي الشكر لكافة المشاركين في المسابقة، الذين ساهموا في أن تظهر المنافسة بشكل مميز، وأكد أن الأجواء الإيجابية هي أهم ما ميز التحدي، خاصة مع الحضور الجماهيري، والإقبال على متابعة السباق، وقال: ظهرت منافسات الاستعراض في صورة مثالية وجميلة، خاصة مع الاستعراض المميز، الذي قدمه المشاركون كافة، وأيضاً الاحترافية العالية في التعامل مع مجريات السباق.

بطولة «الفلاي بورد» أصبحت ثابتة في الأجندة الخاصة بالنادي، وستكون لها جولات مقبلة في الموسم، كما أن هناك توجهاً لإقامة أربع أو ثلاث جولات في الموسم لهذه البطولة.