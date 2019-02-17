ختام ناجح لـ «عالمية الإعاقة الحركية 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح أمس البطولة العالمية للإعاقة والبتر التي أقيمت في الشارقة، وواصل المنتخب الجزائري تصدره لمنافسات ألعاب القوى بإحرازه 19 ميدالية ملونة منها 12 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتان، فيما واصل منتخب الإمارات مطاردته للقمة برصيد 33 ميدالية ملونة منها تسع ذهبيات و13 فضية و11 برونزية.

حلّت بالمركز الثالث تايلاند ب18 ميدالية ملونة منها 8 ذهبيات و8 فضيات وبرونزيتان .

وكانت منافسات اليوم الثالث شهدت تحقيق رقم قياسي عالمي جديد لليوناني سوفدكاليس بمسابقة دفع الجلة للرجال وتسجيل رقم أوروبي جديد بمنافسة رمي الرمح للرجال كراسي للاعب البيلاروسي تريبتس وكذلك رقم آسيوي جديد في دفع الجلة للرجال فئة f43 للهندي شيفاليج ينجايا، وتسجيل رقمين لقارة إفريقيا الأول في دفع الجلة للسيدات فئة f38 لسيمون كريجور من جنوب إفريقيا والثاني بمسابقة الوثب الطويل للشباب تحت 20 سنة للاعب بوسلوتسو مابوتي.

وفي سباق 400م كراسي متحركة رجال فئة t53 حصد التايلاندي بونجسكارون بايو الذهبية وحل وصيفاً مواطنه ماسابيري أرساي فيما اكتفى السعودي عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية، وفي سباق 400م تحت 20 سنة فئة t 34 53 كراسي متحركة فاز بالذهبية الإماراتي أحمد ناواد بزمن 59.81 ثانية، ونال الفضية مواطنه عبد العزيز الكندي بزمن 1.07,49 دقيقة.وفي سباق 400 م رجال فئة t33 34 كراسي متحركة فاز بالذهبية البطل الإماراتي محمد الحمادي بزمن 52,72 ثانية وأحرز الفضية الكندي أوستين سمونك بزمن 55,59 ثانية.وفي مسابقة قذف القرص كراسي للرجال فئة f5657 أحرز الفضية الإماراتي عبدالله أحمد الضنحاني» بمسافة 32,57م، تلاه جمعة سعد الطنيجي بمسافة 29,77م لينال البرونزية.

وبقذف القرص كراسي للرجال فئة f3233 أحرز الإماراتي أحمد الحوسني البرونزية محققاً مسافة 25,31م،ونال أحمد النقبي برونزية قذف القرص كراسي فئة f34.

وبمسابقة قذف القرص تحت 20 سنة سيدات فئة f323334 فازت بالذهبية بنات الإمارات شيخة سلطان بمسافة 5,62م وتلتها مواطنتها شمة سلطان لتحرز الفضية بمسافة 5,24م.

وفي دفع الجلة للرجال فاز بالذهبية لاعب لاتفيا دميتري سيلوفس بمسافة 11,93م، فيما أحرز الفضية الإماراتي محمود الكعبي بمسافة 11,49م ونال البرونزية اللاتفي ادجارس بورجس بمسافة 12,24م.وفي دفع الجلة كراسي للسيدات فئة f34 اكتست منصة التتويج بعلم الإمارات على صعيد المراكز الثلاثة الأولى حيث فازت بالذهبية اللاعبة «إنصاف النعيمي» بمسافة 5,63م فيما نالت الفضية «ثريا الزعابي» بمسافة 4,41م وأحرزت البرونزية «سعاد الحماد» بمسافة 3.75م.

وفي دفع الجلة للسيدات أحرزت الذهبية «سيمون كريجور» من جنوب إفريقيا بمسافة 9,79 م وحصلت على الفضية التشيكية «ايفا داتينسكي» بمسافة 10,39م ونالت لاعبة الإمارات «مريم مطروشي» البرونزية بمسافة 10,23م.

وفي الوثب الطويل للرجال حقق اللاعب الجزائري «سمير نويويس ذهبية منافسات 1500 متر، محققاً زمناً قدره 4,07,18 دقيقة وحل بالمركز الثاني ونال الفضية مواطنه «مادجيد دجوماي» بزمن 4,33.51 دقيقة، وحل بالمركز الثالث وحصد البرونزية الإماراتي «يحيى البلوشي» بزمن 6,48,00 دقيقة.

وهيمنت إستونيا على منافسات السباحة التي استضافتها الصالة المغطاة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وشهدت المنافسات إثارة كبيرة ومنافسة قوية من قبل السباحين التايلانديين، فيما كانت أبرز نتائج الإمارات حصول سعيد المهري على ميدالية ذهبية، وسعيد أحمد على ميدالية فضية، وثاني الشحي على ميدالية برونزية.

وحلّت تايلاند بالمركز الأول في سباق السيدات 200 متر حرة عن طريق اللاعبة براكثيب شاونج، كما فازت تايلاند بالمسابقة نفسها المخصصة للرجال بحصول اللاعب بوخيت أينجكاليافوم على المركز الأول، وفي سباق 200 متر حرة، حصل الهندي بونيث ناندكومار على المركز الأول.

أما بالنسبة إلى سباق الرجال (50 متر ظهر) فجاء الإستوني ماتز توبكين في المركز الأول، وحصلت تايلاند على المركزين الثاني والثالث عن طريق اللاعبين بوخيت أينجكاليافوم وإيكابان سونجوشين، وشهد سباق السيدات لمسافة (50 متر ظهر) النتائج نفسها، بعدما فازت الإستونية سوزانا كاول بالمركز الأول، وحصلت تايلاند على المركزين الثاني والثالث عن طريق براكثيب شاونج وبراكثيب شايونج.

وفي سباق الرجال (50 متر ظهر) لفئة 14-34، فاز الإستوني كاردو بيومبلو بالمركز الأول وجاء الهندي سانجاي باتيل في المركز الثاني، وتبعه في المركز الثالث الإستوني تانيل تاهيفال، أما سباق (50 متر ظهر) للسيدات ففازت تايلاند بالمركزين الأول والثاني عن طريق مونريدي كانجابيلا وبانيسا فيبود، وفي سباق الرجال (50 متر لفوق 35 عاماً)، فاز القبرصي كونستاتينوس ميشيلدوس بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني لاعب الإمارات سعيد أحمد.

في المقابل شهد سباق الرجال (50 متر لفوق 35 عاماً) لفئة 14-34 فوز تايلاند بالمركزين الأول والثاني عن طريق ثيراثيب نونخاو وإيكابان سونجويشين، وجاء في المركز الثالث لاعب الإمارات ثاني الشحي، وفي سباق الرجال (50 متر ظهر فئة 14-34) فاز الهندي بابا صاحب جادهاف بالمركز الأول، وجاء التايلاندي ناثانفونج ويبراجونج في المركز الثاني، وبالنسبة إلى سباق السيدات (50 متر حرة) فازت الإستونية سوزانا كاول بالمركز الأول .

وفي سباق الرجال (50 متر حرة فوق 35 عاماً) فاز لاعب الإمارات سعيد المهري بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني الهندي جاجديش كوندي، وفي سباق الرجال (50 متر حرة فئة 14-34) جاء الإستوني ماتز توبكين في المركز الأول، وتبعه في المركز الثاني التايلاندي بوخيت أينجكاليافوم،، وفي سباق الرجال (50 متر حرة فئة 14-34) فاز الإستوني كاردو بيومبيو بالمركز الأول.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، أن الإنجازات الرياضية التي يحققها أبطالنا الإماراتيون تشير إلى المكانة المتقدمة التي تحظى بها رياضة ذوي الإعاقة في الدولة وإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن المستويات الفنية والبدنية التي ظهر بها لاعبو الإمارات تدل على الجهد والتدريبات المتواصلة التي عملوا عليها بشكل متواصل للتنافس أمام نخبة من ألمع اللاعبين العالميين.