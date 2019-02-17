عجمان يخطف تعادلاً ب 3 نقاط من أرض شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

قلب عجمان الطاولة على شباب الأهلي وقلص من حظوظه في المنافسة على اللقب بعدما حول تأخره أمامه بهدفين إلى تعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد العوير. في المقابل، فرط شباب الأهلي في نقطتين غاليتين، قد تكلفانه كثيراً في حسابات المنافسة على اللقب، بعدما رفض هدية الظفرة الذي هزم العين الوصيف بالثلاثة، ليتوقف رصيد شباب الأهلي عند 29 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الشارقة المتصدر.

ويمكن القول إن تعادل شباب الأهلي جاء بسبب حالة التراجع التي أصابت الفريق بعدما كان متقدماً بهدفين، فيما نجح «البرتقالي» في العودة إلى دياره بنقطة ثمينة من تعادل بطعم الفوز كما خطط مدربه المميز أيمن الرمادي، وذلك بفضل هدفي السنغالي مامي تيام.

وشهدت المباراة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة تولي عبدالله مال الله مدافع عجمان مهمة حراسة مرمى «البرتقالي» بعد خروج حارسه علي الحوسني مصاباً ونقله إلى مستشفى راشد للعلاج، فيما أنقذ المشرف «النبيه» لفريق عجمان عبدالله الظاهري «البرتقالي» من تخسيره المباراة وفقدان النقطة، عندما منع البرازيلي فاندر فييرا من تولي الحراسة بعدما ارتدى القميص بالفعل لتوكل المهمة لعبدالله مال الله، ويقدم الظاهري درساً مجانياً لمن يعنيهم الأمر في مذاكرة وفهم اللوائح، التي تنص على منع مشاركة حارس المرمى الأجنبي.

والمفارقة أن عبدالله مال الله أبعد فرصة خطرة لشباب الأهلي على طريقة المدافعين بعدما سددها بقدمه بدلاً من إمساكها.

وقال عبدالله مال الله: «كنت متوتراً لحظة تولي المهمة وبالذات وقت تسديدة أحمد خليل الضربة الحرة المباشرة لكنها ارتدت من الحائط ومرت مهمتي بسلام».

وأضاف: «أدينا مباراة كبيرة أمام فريق كبير وراضون عن التعادل، ولكن أيضاً عندنا إمكانات والمدرب يقول لنا دائماً العبوا بجرأة وشجاعة، وقد وصلنا إلى النقطة 20 وهذا لم يأت من فراغ بل بعمل ومجهود كبير من الجهاز الفني وجميع اللاعبين».

من جهته، أبدى الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي استياءه وانزعاجه من حالة الاسترخاء التي ظهر عليها لاعبو فريقه ما أدى لتفريطهم في فوز كان في المتناول بعد تقدمهم بهدفين،وقال بعبارة صريحة: «إذا أراد فريق شباب الأهلي أن يكون منافساً على لقب الدوري فلابد من تخلي اللاعبين عن حالة الاسترخاء والاستحواذ السلبي بلا فاعلية، كما يجب تفادي الأخطاء البسيطة التي تفقدنا نقاطاً نحن في أمس الحاجة إليها في سباق المنافسة على اللقب».

وأضاف المدرب: «أدينا الشوط الأول بشكل جيد وأحرزنا هدفين، بعد ذلك توالت الأخطاء الدفاعية البسيطة واستغلها عجمان وأحرز هدفين وتعادلاً.

وعن حالة الاسترخاء التي أصابت اللاعبين: «ما حدث ناتج عن الاطمئنان بعد التقدم بهدفين، والفريق استحوذ لكن بدون فاعلية، وحالة الاستحواذ بدون فاعلية لا تعجبني، لأن الاستحواذ والاستعراض لا يفيدان بدون هجوم شرس على مرمى المنافس لتعزيز التقدم وكسب نتيجة المباراة، وقد استحوذنا وشكلنا هجمات وكرات عرضية من الأطراف عن طريق هيكل والكعبي إلا أنها لم تستثمر».

وفي رد مباشر على انتقادات البعض لإشراكه أحمد خليل في وقت متأخر بقوله: «الموضوع لا يتعلق بمشاركة خليل مبكراً أو متأخراً فالأمر يرتبط بالفريق ككل، وأنا أتعامل مع مشاركته بمنتهى الحذر خوفاً عليه من الإصابة لكونه لم يخض فترة الإعداد الأولى مع الفريق لمشاركته مع المنتخب وليس أكثر من ذلك».

من جهته، اعتبر المصري أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان أن التعادل مع شباب الأهلي على أرضه وبين جمهوره مكسب كونه تحقق أمام فريق كبير من المنافسين على لقب البطولة، مادحاً لاعبي فريقه على ما قدموه من جهود كفلت عودتهم بنقطة مستحقة وكسب احترام الجميع.

وأضاف المدرب المصري عقب المباراة: «أنا فخور بفريقي الذي يتمتع بالشجاعة وأهنئ اللاعبين الذين يتميزون بالعطاء الوفير على أدائهم القوي من البداية للنهاية، وأتمنى الشفاء العاجل لحارس مرمانا علي الحوسني، وصحته أهم بالنسبة لنا فهو من أهم أعمدة الفريق». وتابع: «الهدف الأول الذي استقبلناه جاء على عكس سير اللعب فقد هاجمنا وأدينا بقوة من البداية لكن الفريق أظهر شخصيته وأنه لا يهاب المنافسين وتمكن من العودة بعد التأخر بهدفين أمام فريق قوي وكبير وهذا عمل يحسب للاعبين الشجعان، والمباراة حصلت فيها متغيرات ولكننا تعاملنا معها وفق المقتضيات وعدنا بنقطة ترضينا».

وعن طموحه بعد الوصول إلى النقطة 20 قال: «سنعمل على الدخول في مركز متقدم، الخامس أو السادس في الترتيب وهذه ثاني نسخة نشارك فيها بعد العودة لدوري المحترفين، وفريقي لديه خاصية التطور السريع ولو وجدنا إمكانات مادية أكبر بالتأكيد سيزيد طموحنا في المستقبل، وكما ذكرت قبل المواجهة مع الفرق الكبيرة النقطة تعتبر مكسباً واللاعبون امتازوا بالجرأة والجدية منذ البداية وأعتقد أننا حققنا هدفنا بالتعادل».

ماجد ناصر: عجمان كان يستحق الفوز

قال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي: «التعادل خاسر بالنسبة لنا كفريق منافس على اللقب، وعجمان قدم مباراة كبيرة وفرض التعادل، كما أنه كان المبادر بالهجوم والأقرب للفوز وهذه الحقيقة التي تقولها مجريات المباراة، بينما نحن لم نهاجم واستغللنا فرصتين وسجلنا منهما».

وعن حالة التراجع التي أصابت الفريق بعد التقدم بهدفين قال: «بعض لاعبينا لم يكونوا في مستوى التركيز المطلوب، لكن الكلام عن هذه المباراة غير مجد الآن فيتعين علينا مواصلة المنافسة من أجل البحث عن اللقب في المباريات القادمة ولدينا لاعبون دوليون وأصحاب خبرة وقادرون على إبقاء الفريق في صلب المنافسة».

الحوسني بخير

تلقى الحارس علي الحوسني العناية الطبية اللازمة في مستشفى راشد بعد تعرضه لفقدان وعي مؤقت جراء الاصطدام القوي مع أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي.

وطمأن الدكتور طارق محمد صادق طبيب نادي عجمان، الجميع بتحسن كبير في حالة اللاعب الذي بقي تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.