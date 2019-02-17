خالد بن زايد: الإنجازات بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أن توالي الإنجازات على أرض الإمارات أرض زايد الخير يأتي بفضل من الله، ثم بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة.

وقال سموّه في كلمة ترحيبية وجهها إلى المشاركين في منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 في الكتيب التعريفي: إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا احتضان مدينة العين للعام الرابع على التوالي منافسات البطولة، الأمر الذي يثبت ويؤكد مدى ما تحقق ويتواصل من نجاحات لرياضة أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموّه: أن القدرات الرياضية المتميزة والنجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم العديد من البطولات الرياضية والأحداث والفعاليات الدولية على أرض الدولة ومنها بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم على مدى الأعوام السابقة، بشهادة الجميع، كانت له نتائج إيجابية طيبة أسهمت في لفت الانتباه لما تمتلكه بلادنا من إمكانيات تؤهلها لتنظيم واستضافة أحداث رياضية كبرى، كاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي2019.

ورحب سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بكل الرياضيين والمشاركين في منافسات البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة وحسن المشاركة والتنافس الرياضي الشريف، كما رحب بالتعاون مع الاتحادات الوطنية للدول المشاركة، وتوجه باسم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة بالشكر إلى كل المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبطولة على تعاونها معنا لإنجاح البطولة، وشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

وكانت البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وتنظمها للعام الرابع على التوالي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة انطلقت أمس وتستمر حتى24 فبراير وذلك على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين.

يشارك في منافسات البطولة أكثر من 440 مشاركاً يمثلون47 دولة من مختلف قارات العالم وتؤهل الأرقام المسجلة في المنافسات أصحابها للمشاركة في دولة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

اقيمت أمس مسابقتان الأولى البندقية 10 متر ضغط هواء مختلط فردي وفرق، والثانية مسابقة المسدس 25 متراً ساكتون (ناري) مختلط فردي وفرق ومن خلال المسابقة الأولى تأهل بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني للمشاركة في بارالمبية طوكيو 2020 رغم أنه جاء خامساً في الترتيب النهائي محققاً 188,8 نقطة.

وفي المسابقة الأولى للفردي حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية البطل السلوفاكي رادوسلاف مايلونفسكي متفوقاً على البطلة الألمانية ناتاشا هيتروب التي حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء البطل الأسترالي أنتون زابالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتأهل الأبطال الثمانية الذين وصلوا للنهائي للمشاركة في دورة طوكيو البارالمبية 2020.

وفي مسابقة الفرق تمكن الفريق الصيني من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية وجاء الفريق الألماني في المركز الثاني والمركز الثالث كان من نصيب الفريق الفرنسي.

وفي المسابقة الثانية المسدس 25 متر فردي مختلط تمكن البطل الصيني هوانج زونج من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية وفاز مواطنه تشو يانج بالمركز الثاني والميدالية الفضية بينما حل البطل الأوكراني أوليكسي دينياسوك في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية.

في مسابقة الفرق لتلك المسابقة فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الصيني والمركز الثاني والميدالية الفضية للفريق التركي والمركز الثالث والميدالية البرونزية الفريق الكوري.

وقام محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، يرافقه سعيد محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم بتتويج الفائزين بالميداليات وتسليمهم باقات الزهور، وهنأ الفائزين على وصولهم لمنصات التتويج.