شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير للكرخ في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوز كبير للكرخ في الدوري العراقي تاريخ النشر: 17/02/2019 استمع بغداد: زيدان الربيعي فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار الجولة ال17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل للزوراء اللاعبان علاء عباس وحسين جويد، بينما سجل لفريق الحسين علي كريم من ركلة جزاء، فيما انتهت مباراة فريق الديوانية وضيفه فريق نفط الوسط بالتعادل من دون اهداف.

وحقق فريق الكرخ فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الحدود بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للكرخ ياسر عبد المحسن «هدفين» ولاعب الحدود سيف جاسم بالخطأ في مرماه، ومحمود خليل وحسين جبار، بينما سجل للحدود شريف عبد كاظم «ثلاثة أهداف».

وتختتم اليوم منافسات الجولة بإقامة مباراة واحدة فقط بين فريقي الصناعات الكهربائية والسماوة.

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