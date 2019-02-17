بطولة الشرطة للرماية تنطلق اليوم بمعسكر الخضيرة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق صباح اليوم بطولة الشرطة للرماية في نسختها السابعة والثلاثين، بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتستمر فعالياتها حتى يوم 25 فبراير الجاري.

ويتنافس في البطولة فرق تمثل جميع القيادات الشرطية بالدولة، وقيادة قوات الأمن الخاصة، ومدرسة الشرطة الاتحادية والقيادة العامة للدفاع المدني، إضافة إلى مشاركة منتخبات عربية من السعودية والبحرين والكويت.

وتشتمل البطولة على العديد من المسابقات التي تعكس مهارات استخدام السلاح عند رجل الشرطة والرماية بالمسدس والبندقية للرجال والسيدات، وإسقاط الصحون إضافة إلى الرماية التكتيكية.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، إن البطولة تُعد حدثاً رياضياً مهماً يجسد التآلف والتجانس بين جميع منتسبي وزارة الداخلية قبل أن تحدد المراكز والمراتب وأكد حرص شرطة الشارقة واستعدادها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنظيم وإنجاح البطولة، معرباً عن تمنياته للفرق المشاركة بالتوفيق والنجاح في أداء مهمتها على الوجه الذي يليق بوزارة الداخلية ودولة الإمارات.

وقال إن البطولة تحظى باهتمام كبير من كافة إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، آملاً أن تشهد منافسات البطولة خلال الأعوام القادمة مشاركة فرق من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأن تصبح حدثاً إقليمياً بارزاً بين المحافل الرياضية الشرطية.

ومن جانبه قال العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي إن الاتحاد لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة الشرطية ودعم الرياضيين بما يتناسب والطموحات التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي بالدولة ودعم المنتخبات الوطنية بنخب من اللاعبين الذين يحققون نتائج إيجابية وبطولات مميزة مبيناً أن هناك العديد من العناصر الشرطية التي حققت إنجازات في مسابقات الرماية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.