قرعة متوازنة لنجمات التنس في بطولة دبي الدولية للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

أسفرت قرعة النسخة الـ19 ل«بطولة سوق دبي الحرة لتنس للسيدات»، التي أجريت، أمس، بقاعة المجلس للاعبات المصنفات عن مواجهات متوازنة القوة؛ بعد أن وضعت كبرى المصنفات ضمن المجموعتين (الأولى والثانية).

وتقام بطولات «سوق دبي الحرة للتنس»، التي تملكها وتنظمها «سوق دبي الحرة»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويستهل الحدث ببطولة السيدات، التي تنطلق في 17 فبراير/شباط وحتى 23 من نفس الشهر، تليها بطولة الرجال، التي تنطلق 25 فبراير، وتستمر حتى الثاني من مارس/آذار المقبل.

حضر مراسم القرعة: كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة؛ (الجهة المالكة والمنظمة للحدث)، وصلاح تهلك مدير البطولة، ونائب أول لرئيس الاتصال المؤسسي لسوق دبي الحرة، وعبدالرحمن فلكناز نائب رئيس اتحاد التنس، وممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات دونا كيلسو، إضافة إلى عدة مصنفات، واللواتي يشاركن في البطولة: التشيكية بيترا كفيتوفا، والدنماركية كارولين فوزنياكي، والكندية يوجين بوشارد

وجاءت القرعة، التي سحبت، أمس، في مصلحة المصنفات الأُول في البطولة، التي تنطلق اليوم على «استاد سوق دبي الحرة» في القرهود، وتشهد مشاركة 9 من المصنفات العشر الأُول بحسب التصنيف العالمي.

ولم تشهد القرعة مواجهات ساخنة في الدور الأول، بحكم أن البطولة تقام بنظام 64 لاعبة في هذه النسخة؛ لكنها فرضت مواجهات صعبة على ممثلتي العرب في الدور الأول، بعد أن وضعت التونسية أُنس جابر المصنفة (56) على العالم في اختبار صعب، أمام المصنفة (25) عالمياً الكرواتية دونا فيكيش، فيما تواجه المصنفة (406) على مستوى العالم العُمانية فاطمة النبهاني، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة (64) عالمياً.

وستتأهل اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى، وبطلة أستراليا المفتوحة، وحاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة، مباشرة إلى الدور الثاني؛ بعدما جنبتها القرعة خوض أي مواجهة في الدور الأول، علماً أنها ستنتظر الفائزة من مواجهة المغربية فاطمة النبهاني، التي تشارك ببطاقة دعوة مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وتتطلع أوساكا لأن تصبح أول لاعبة آسيوية تحقق اللقب في دبي؛ وذلك في ظل احتكار اللقب بين لاعبات أوروبا وأمريكا منذ تدشين الحدث في عام 2001.

كما نالت بطاقة الصعود مباشرة إلى الدور الثاني: التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة (الثانية) في البطولة، وهي بطلة «ويمبلدون» لمرتين، ووصيفة بطولة أستراليا العام الجاري، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة، وبطلة دورة فرنسا المفتوحة، والألمانية أنجيلكا كيربر المصنفة الخامسة، والحائزة ثلاثة ألقاب من أربع بطولات كبرى، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة، وحاملة لقب النسخة الماضية من بطولة دبي، والبيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثامنة.

وبحسب تقسيم البطولة، فإن جميع الاحتمالات واردة لمباراة نهائية من العيار الثقيل؛ حيث يتواجد في المجموعة اليُمنى في الطريق نحو النهائي الألمانية كيربر، والتشيكية بيترا كفيتوفا، وفي المجموعة اليسرى الأقوى نسبياً في الطريق تجد اليابانية نعومي أوساكا، وسيمونا هاليب، وآرينا سابالينكا.

وفي أبرز ما أسفرت عنه القرعة، ستلتقي التشيكية كارولينا بيلسكوفا المصنفة الرابعة في البطولة مع الهولندية كيكي بيرتينز المصنفة السابعة، وستتجدد ذكريات المواجهات القديمة بين الدنماركية كارولينا فوزنياكي المصنفة التاسعة مع الأسترالية المخضرمة سمانثا ستوسور، التي تشارك ببطاقة دعوة، كما ستتواجد الإيطالية سارة إيراني بطلة نسخة عام 2016 ببطاقة دعوة، وهي تخوض مواجهة إيطالية خالصة مع مواطنتها كاميليا جورجي، من جانبها، تلتقي الإسبانية جاربين موجوروزا، بطلة فرنسا المفتوحة سابقاً، والمصنفة 12 في البطولة مع الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة 15 في البطولة.

وستكون التونسية أُنس جابر على موعد مع مواجهة الكرواتية دونا فيكتش، وهي اللاعبة التي تحظى باهتمام كبير؛ نظراً لمسيرتها المميزة على الصعيد العالمي.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، (الجهة المالكة والمنظمة للبطولة): «يسعدنا أن نرحب مجدداً بأفضل لاعبي ولاعبات التنس في العالم في البطولة التي نتوقع أن تقدم نسخة استثنائية هذا العام على صعيد الأسماء المشاركة في بطولتي السيدات والرجال، لنكون على الموعد مع أسبوعين حافلين بأقوى عروض التنس العالمية».

وأكد ماكلوخلين، أن ارتفاع الجوائز المالية للبطولة ليصل إلى 5.4 مليون دولار مقسمة مناصفة بين بطولتي السيدات والرجال ب2.7 مليون دولار لكل بطولة، من شأنه أن يزيد من درجة الحماس لحضور الحدث؛ وذلك بالنظر للإقبال على شراء التذاكر منذ وقت مبكر.

«دبي الرياضية» تنقل الحدث

تحظى البطولة بتغطية مميزة من قنوات مؤسسة دبي للإعلام الناقل التلفزيوني الرسمي لهذا الحدث الكبير، وسيكون النقل في النسخة الحالية بأحدث التقنيات المعمول بها على مستوى العالم في نقل مباريات التنس، وتم توفير أكثر من 35 مصوراً و5 مخرجين متخصصين لنقل فعاليات البطولة.

وأكدت حنان البلوشي، مشرفة الفعاليات بالمؤسسة، أن قنوات دبي الرياضية سوف تنقل يومياً واعتباراً من اليوم الأحد وعلى الهواء مباشرة أربع مباريات من مباريات البطولة بنادي الطيران، وسيكون التعليق العربي متوفراً بجانب التعليق الإنجليزي وبصوت المعلقين: الإماراتي خالد علي، والسعودي فهد بن سليمان، مع تقديم رسالة يومية من خلال المذيعة سوسن سعد، ستسلط الضوء خلالها على أبرز أخبار البطولة والنجوم والنجمات الكبار، المشاركين في هذا الحدث، إضافة إلى تخصيص مساحة من برنامج صباح الخير بلادي الذي تقدمه قناة سما دبي للحديث عن البطولة.