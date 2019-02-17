دراجو شباب الأهلي أبطال الإمارات في سباق الفرقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للدراجات في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة سباق الفرقي ضد الساعة لفئة الكبار لمسافة 60 كلم شارك في السباق 16 دراجاً يمثلون 4 أندية هي شباب الأهلي دبي والحمرية والنصر والفجيرة، واستطاع دراجو نادي شباب الأهلي دبي الفوز بذهبية وكأس البطولة بزمن وقدره ساعة و15 دقيقة و14 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 47كلم الساعة، ومثل الفريق كل من أحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري و سيف معيوف الكعبي وماجد محمد البلوشي ونال دراجو نادي الحمرية المركز الثاني وفضية السباق بزمن وقدره ساعة و18 دقيقة و38 ثانية ومثل النادي خالد حسن معيوف واحمد جاسم سيف وعبدالله عبدالعزيز وسلطان حسن الحمادي وحصد دراجو نادي النصر المركز الثالث وبرونزية السباق بزمن وقدره ساعة و18 دقيقة و42 ثانية ومثل النادي عبدالرحمن سالم البلوشي وحمد عبدالله المهيري و جاسم علي حسن وعلي عبدالله الحساني.

وفي نهاية السباق قام عبد الناصر الشامسي الامين العام للاتحاد، وعبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، ونايف جكة الامين العام المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين في السباق، وقام بتحكيم السباق الحكم العام علي اليعربي وحكم الوصول عائشة عبدالله، والحكم الميقاتي عبدالله الحوسني، والحكم الثاني سيف الشرقي، والحكام المساعدون محمد السحباني، علي الظنحاني، ياسر ريان، محمد السعدي إيهاب طلعت وعلي محمد.