كوريا الجنوبية تتسيّد رماية القوس والسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسيّد لاعبو كوريا الجنوبية رماية القوس والسهم، في منافسات القوس المركّب، والقوس الأولمبي، التي أقيمت صباح أمس في ميدان رماية نادي الثقة للمعاقين، فيما أحرزت كل من تايلاند والهند ميدالية ذهبية واحدة لكل منهما.

واستطاع الكوريون، أن يحسموا اللقب لصالحهم بتحقيقهم لأربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات، وواحدة برونزية فيما حقق المنتخب التايلاندي ذهبيتين وواحدة فضية وبرونزية، فيما أحرزت الهند ذهبية واحدة في ختام البطولة.

ونجح البطل الكوري جو هونج بارك، في اقتناص الميدالية الذهبية بمسابقة بطولة العالم للرجال فردي بالقوس الأولمبي لمسافة 50م، بعد تغلبه على الكوري جو دونج سب.

واستمر إيقاع السيطرة الكورية على مجريات القوس والسهم المركب للرجال لمسافة 50م؛ حيث توج بالذهبية سو لو اوك، بعد تغلبه على مواطنه كيل جو سونغ، بفارق نقطة واحدة بعد لقاء مثير ومشوق، فيما حصد البرونزية مواطنهما جو كوون هاين، بعد فوزه على الهندي طوري.

وتوج البطل التايلاندي نوتسيري مانروتشي، بذهبية القوس الأولمبي لمسافة 50م للرجال فردي بعد تغلبه على الكوري جون هوي كواك، الذي نال الفضية، وحصل التايلاندي شايبون، على البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الفردي سيدات، القوس الأولمبي 50م، توّجت الهندية بوجا، بالميدالية الذهبية بعد فوزها على التايلاندية واسانا كويثا ويساب، في المباراة النهائية.