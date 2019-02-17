شكرا لقرائتكم خبر عن خماسيات التسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك جمعية دار البر في (بطولة التسامح) السابعة لخماسيات كرة القدم في دبي، التي ينظمها معهد دبي القضائي، تناغماً مع مبادرة (عام التسامح)، التي أطلقتها القيادة الرشيدة خلال العام الحالي (2019).

وقال حسين البلوشي، مدير المكتب الإعلامي للجمعية: إن مشاركتها في البطولة تعكس رغبة «دار البر» بالانضمام إلى 19 مؤسسة حكومية وشبه حكومية تشارك في الحدث الرياضي.

كانت هذه تفاصيل خبر خماسيات التسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.