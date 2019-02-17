فرانشيسكا تحرج نجم روما الشاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



يحلم الكثير من لاعبي نادي روما الإيطالي بالسير على خطى الأسطورة فرانشيسكو توتي ومنهم اللاعب الشاب الدولي نيكولو زانيولو(22 عاماً) المنتقل من إنتر ميلان الصيف الماضي والذي سجل مؤخراً هدفين في شباك كاسياس أسطورة الريال السابق وحارس بورتو حالياً، ومع تسليط الضوء على حياة زانيولو لاحقت العيون منشورات والدته فرانشيسكا كوستا (41 عاماً) في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسبب بعض الحرج لابنها في مجتمع ينظر للأم على أنها لايجب ان تكون مهووسة بصور «السيلفي» وفق تقرير نشرته صحيفة «كورييه ديلو سبورت» الإيطالية. وعلق زانيولو على آخر صورة نشرتها والدته «كفى ماما، أنت في سن ال40 وهذا لا يليق بعمرك».

وكانت والدة اللاعب سببت الحرج له عندما التقت العائلة لأول مرة بالأسطورة توتي وقالت في مقابلة:«رأيت توتي أول مرة في تريجوريا، جاء ليسلم علينا وأنا بدأت بالبكاء من شدة الفرح» وسألني توتي: «هل تبكين لأنك تلتقين بي؟» لم أستطع الإجابة ونيكولو قال لي: «ماذا تفعلين بي يا أمي ؟، وحتى زوجي إيجور ضحك من شدة تأثري».