احتفالية شرقاوية بتتويج المهيري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لاعب فريق التايكواندو، سيف علي سيف المهيري، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كيلوجراماً، حزام ملون، في فئة الشباب في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي أقيمت مطلع الشهر الحالي، وذلك خلال العرض الصباحي لمدرسة معاذ بن جبل الثانوية في الشارقة.

وحضر حفل التكريم أيضاً، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على التايكواندو طارق السويدي، وسكرتير النادي أسامة الرديني، والمدرب بدر الدين علوي.

وشمل التكريم علي سيف المهيري، والد اللاعب وعبدالله محمد عبدالله، مدير مدرسة معاذ بن جبل الثانوية، التي يدرس بها الطالب، لدور المدرسة المحفز على النجاح، وذلك في مبادرة رياضية واجتماعية اعتمدها النادي لتكريم لاعبيه الذين يتوجون بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وقال العويس: «النادي يقوم بتكريم المميزين في كافة المجالات، من أجل دعم النجاحات التي يحققها منتسبو النادي معنوياً واجتماعياً وفنياً.

وأثنى والد اللاعب المكرم على مبادرة النادي، مؤكداً أنها ليست غريبة على أبناء الإمارات، ومن شأنها أن تعزز الروح المعنوية لدى المكرّمين، من أجل تطوير أنفسهم لمزيد من الإنجازات.