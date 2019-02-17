محمد اليماحي: انتقدوا ولكن ابتعدوا عن التجريح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

قال محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام: إن اللجنة والحكام فوق الشبهات وذكر أنهم إذا أحسوا أنهم خانوا الأمانة التي حملوها، فسيكونوا غير جديرين بالاستمرار في المناصب التي يشغلونها سواء في الأندية أو الاتحادات.

وأوضح: بأمانة وصدق حكامنا ليسوا محل شك، من حق الجميع انتقادنا، لكن نزاهتنا ونزاهة حكامنا فوق مستوى الشك، حكامنا ناجحون آسيوياً وهم مطلوبون، واتحادات السعودية ومصر والأردن وأوزبكستان تستعين بحكامنا إلى جانب تطبيق تقنية الفيديو.

وفي موضع آخر، وحول قرار الهيئة بمنع الازدواجية في المناصب، وهو ماينطبق عليه، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قال اليماحي: «الهيئة إذا طلبت الاختيار بين الاتحاد والنادي، فأنا سأتخذ قراري بعد الرجوع إلى مرجعيات وإلى شخصيات أحرص على مشاورتها دائماً قبل اتخاذ أي قرار».

وقال اليماحي: إن من ينتقد اتحاد الكرة، عليه أن يقدم نفسه، داعياً إلى طرح الحلول والابتعاد عن التجريح وقال: مررنا بضغوط كبيرة في الفترة السابقة أثرت فينا وفي أنديتنا، وأود توجيه رسالة إلى الجميع فنحن نخدم الدولة ولا نقول إننا متطوعون فخدمة الدولة واجب، هناك جهد مبذول وإذا أخطأنا فهناك من يحاسبنا، نحن مواطنون نخدم دولتنا ومستعدون لتقديم كل شيء من أجلها، ومن حق كل مواطن ومقيم الانتقاد وطرح الحلول والبدائل، ومن ينتقد الاتحاد أو أي جهة، عليه أن يقدم نفسه للعمل التطوعي مثلنا، نحن جئنا عن طريق الانتخاب وعبر الجمعية العمومية، وإذا قصّرنا، فنحن مستعدون للمحاسبة.

واعتبر اليماحي أن الحصول على المركز الرابع على مستوى كأس آسيا وتصنيف المنتخب، يعتبران نجاحاً وقال: مخرجات الكرة الإماراتية نتاج هذا المنتخب، علينا أن نعمل بطريقة صحيحة على مستوى الأكاديميات ونقدم لاعبين بطريقة صحيحة، عندها يمكن محاسبة الاتحاد، لكن أن تتحدث عن مشكلة وتغض الطرف عن جزء كبير من المشكلة؛ فهذه مشكلة الكرة الإماراتية في رأيي.