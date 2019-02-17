السويسري رودي والإسبانية جوسلين بطلا الترايثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

اختتمت أمس الأول فعاليات تحدي ترايثلون ياس الذي استمر على مدار يوم واحد، بنجاحات كبيرة ومشاركة مثمرة من مختلف الجنسيات التي تقطن الدولة وضمن فئات متعددة للرجال والسيدات في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

ويعد ترايثلون ياس الذي تنظمه الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» من أهم الأحداث المجتمعية الرياضية في الإمارات، الذي يقام في نسخته التاسعة بمشاركة ألف متسابق في مختلف الفئات وفق مستوى اللياقة البدنية بهدف خلق أسلوب حياة صحي.

وخاض المشاركون منافسات شيقة في السباحة وقيادة الدراجات الهوائية والجري.

ونجح السويسري رودي وايلد والمشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016، في تصدر ترتيب الفئة الأولمبية للرجال، بعد أن قطع مسافة السباق التي تضمنت السباحة لمسافة 1500 متر وسباق الدراجات لمسافة 38كم والجري لمسافة 10كم، في 1:47:33 ساعة، بينما تصدر فارس الزعابي فئة المتسابقين الإماراتيين بعدما حل في الترتيب السادس للسباق الأولمبي مسجلاً 2:05:30 ساعة، وعلى صعيد فئة السيدات التي استحدثت مؤخراً للمرة الأولى في منافسات هذا السباق، فازت لاعبة المنتخب الإسباني للترايثلون جوسلين بريا بالمركز الأول بعدما تقدمت السباق 2:04:52 ساعة

وتوج الفائزين علي المرزوقي مدير إدارة المبيعات في حلبة مرسى ياس وأندريه ميكونيس مدير إدارة التسويق في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، بحضور الدكتور مايكل بيترز الرئيس التنفيذي لضمان.

من جانبه أكد هشام محمد الجنيبي مدير إدارة الفعاليات في حلبة مرسى ياس أن الإقبال كان كبيرا، لافتاً إلى أن أكثر من 1000 متسابق شاركوا في السباقات بفئاتها المختلفة، و1800 شخص تواجدوا على هامش الفعالية.