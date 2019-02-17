قراءة للصدارة

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ضياء الدين علي

** إذا سارت الأمور على هذا المنوال وذهبت بطولة الدوري إلى الشارقة في نهاية الموسم، سوف يكون لمحصلة مباريات الأسبوع الخامس عشر بالذات دور كبير في ذلك، نظراً لأن هذه الجولة وسعت الفارق بينه وبين العين، أقرب وأقوى منافسيه، إلى 5 نقاط، ولا يمكن النظر إلى هذه النتيجة بمعزل عما حققه الشارقة بنفسه لنفسه، فهو إلى الآن يحقق المطلوب منه كمتصدر بالفوز وعدم الخسارة، بغض النظر عما يأتيه من هدايا «غير متوقعة». ودعونا نرصد حالة الاستقرار الفني عند لاعبي الشارقة بالمقارنة بمنافسيه، وكيف هي مقرونة بحماسة وروح عالية ورغبة أكيدة لمواصلة مشوار التفوق، فهذه السمة بالذات تصنع فارقاً ملحوظاً يزكيه على حساب منافسيه. وإذا كان البعض يستحضر من آن لآخر انعكاس كل ذلك على الهدوء الذي يتحدث به مدربه عبد العزيز العنبري في المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات، فمن المهم أيضاً ملاحظة ما يصدره العنبري للاعبين من طاقة إيجابية بوصفه مدرباً وطنياً يعرف جيداً طبائع ونفسيات لاعبيه، تماماً مثلما يعرف إمكانات كل منهم وكيفية توظيفها.

** نعم ما زلنا في بداية الدور الثاني، والمشوار طويل وفيه محطات كثيرة صعبة يصعب التنبؤ بنتيجتها بالنسبة إلى كل أطراف المنافسة، لكن هناك عثرات فارقة ولقاءات يكون لنقاطها تأثير أكثر من سواها، فاجتياز العميد النصراوي بصحوته الحالية، حتى وهو يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب له اعتباره المعنوي والتنافسي، والعكس صحيح إذا نظرنا لتعثر العين أمام الظفرة، ولتعادل شباب الأهلي مع عجمان، فكل منهما خسر نقاطاً لا يجب أن يخسرها وفق حسابات المنافسة الراهنة، حيث لا مجال لتعويضها، إلا عندما يحين موعد اللقاءات المباشرة بينهم، والجولة المقبلة ستشهد أول هذه اللقاءات عندما يلتقي الشارقة في ملعبه بشباب الأهلي، وفي الأسبوع 18 يلتقي الشارقة مع الجزيرة، أما لقاؤه مع العين فسيكون في الأسبوع 21 وربما عند الوصول إليه يكون للحديث معطيات مغايرة. من يدري فدورينا ماله منطق!

** وبالنظر إلى الجزيرة كطرف رابع في المنافسة على اللقب، تكون لخماسيته في شباك الفجيرة صداها لكن الأمر يقتضي متابعته لمسافة أطول لمعرفة هل هي صحوة مؤقتة أم طويلة المفعول، لا سيما أنه خسر في الجولة 14 في الرمق الأخير من مباراته أمام شباب الأهلي. والسؤال الذي صنعته تلك الخماسية في غياب الهداف مبخوت، هو هل سيكون الجزيرة مستقبلاً بفضل آلته الهجومية القوية هو الخطر الحقيقي بالنسبة إلى المتصدر الشرقاوي؟

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