تعادل حتا ومسافي وفوز الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



واصل مسافي «الحصان الأسود» عرقلته لفرق المقدمة عقب التعادل السلبي الذي فرضه على ضيفه حتا، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مسافي، في ختام مواجهات الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولى، وبهذه النتيجة يخسر حتا نقطتين في سباق الصدارة ويصبح برصيد 15 نقطة في المركز الثالث ويصل مسافي للنقطة ال 12، أدار المباراة الحكم زايد العولقي.

وعلى ملعبه تغلب دبا الحصن على ضيفه العربي 3-1، بكر العرباوي بالتسجيل عند الدقيقة 10 عن طريق الروماني ميهاي كوستيا قبل أن ينتفض الفريق الحصناوي ويقلب الطاولة بثلاثة أهداف على مدار الشوطين عبر أحمد عبدالغني في الدقيقة 38 وعبدالله الشميلي والبرازيلي فينكيوس لوبيس بالثالث في الدقيقة 76، وبهذا الفوز يرفع الحصن رصيده إلى 12 نقطة ويبقى العربي بنقاطه ال6 السابقة، أدار المباراة الحكم عبدالله النقبي.