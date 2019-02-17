شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة موانئ أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق بطولة موانئ أبوظبي الرابعة للشركاء الاستراتيجيين لخماسيات كرة القدم في 18 فبراير/ شباط الجاري بمشاركة 22 فريقاً، وأقامت موانئ أبوظبي قرعة توزيع الفرق المشاركة في البطولة في مقر الشركة في أبوظبي بحضور ممثلين عن الفرق المشاركة.

وستنطلق البطولة في ملعب ميناء زايد التابع لموانئ أبوظبي يوم غد الاثنين، حيث يستضيف الملعب 4-5 مباريات كل يوم، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وأشاد حمد الشبيبي، رئيس اللجنة المنظمة بالتفاعل الذي حظيت به هذه الفعالية السنوية التي تنظمها موانئ أبوظبي.

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