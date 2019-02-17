«ختامي الوثبة» لسباقات الهجن ينطلق الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقام منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2019» ابتداء من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى 2 مارس المقبل، وتتنافس خلاله المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لحصد الناموس ونيل أغلى الرموز.

ويشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 15 ألف مطية تركض على مدار 320 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة في مختلف الفئات، بدءًا من سن الحقايق وحتى اليوم الختامي للحول والزمول، إذ تتنافس على 52 رمزاً هي الأغلى في سباقات الهجن على الإطلاق.

وخصصت اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، جوائز نقدية قيمة للفائزين في كل الأشواط، إذ تعد جوائز المهرجان الأعلى في ختاميات الهجن.

واعتمدت اللجنة المنظمة للمهرجان شروط وضوابط المشاركة في السباقات، وستكون بداية المنافسات مع سن الحقايق على مدار يومين وعبر 70 شوطاً، منها 30 شوطاً في اليوم الأول للمهرجان و40 في اليوم الثاني لهجن الجماعة، وفي اليوم الثالث ستنطلق تحديات المطايا مع سن اللقايا عبر 42 شوطاً ستشهد فيها الأشواط المسائية 8 رموز للمفتوح والإنتاج.

في اليوم الرابع ستبدأ هجن أصحاب السمو الشيوخ أول مشوارها مع اللقايا عبر 30 شوطاً و4 رموز مسائية، فيما يشهد اليوم الخامس منافسات سن الإيذاع للجماعة عبر 36 شوطاً توزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية والصراع على 8 رموز في الفترة المسائية، وفي اليوم السادس تتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الإيذاع على مدار 29 شوطاً و4 رموز.

ويشهد اليوم السابع للمهرجان أول تحديات سن الكبار مع منافسات الثنايا للجماعة عبر 28 شوطاً، وتتنافس المطايا على 8 رموز في الفترة المسائية، فيما يشهد اليوم الثامن تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والمنافسة على 4 رموز.

وتدشن منافسات الحول والزمول فعاليات اليوم التاسع من المهرجان وبدء مشوار التحديات الكبرى لهجن الجماعة وهجن أصحاب السمو الشيوخ.

ويختتم المهرجان فعالياته يوم 2 مارس المقبل بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ ستكون الإثارة على أشدها من أجل حصد أغلى رموز الختاميات في الفترة المسائية ولنيل سيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للحول المحليات في الشوط الرئيسي الأول، إضافة إلى مليوني درهم، وفي الشوط الثاني للزمول المحليات بندقية ومليون ونصف درهم، بينما يحصل الفائز في شوط الحول المهجنات على سيف ومليوني درهم، فيما يحصل الفائز في شوط الزمول المهجنات على بندقية ومليون ونصف درهم.