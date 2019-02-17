الزمالك يواجه إنبي لمصالحة جماهيره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع



يلتقي فريق الزمالك مع نظيره إنبي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة، ويمتلك 48 نقطة، في المقابل يحتل فريق إنبي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

يسعى الزمالك لتخطي عقبة التراجع الأخير في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داي الجزائري ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على تصحيح الأخطاء، التي وقع فيها الفريق خلال مباراة نصر حسين داي قبل موقعة إنبي.

من المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس أمام إنبي بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا في خط الوسط، خالد بوطيب في خط الهجوم.

على الجانب الآخر، يدخل إنبي مواجهة الزمالك مفتقداً 3 عناصر هم، محمد أشرف روقا وعماد فتحي، نظراً لوجود بند في عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما في مواجهة الفريقين، وكذلك أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق المعار للبترولي من الزمالك، الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بالدوري، وحرص علي ماهر المدير الفني لإنبي على تجهيز الثنائي محمود غالي ومحمود توبة لقيادة خط الوسط، في ظل غياب روقا بجانب تجهيز عبد الرحمن عامر «ويسا».

علي ماهر وضع أكثر من سيناريو لقوة إنبي الضاربة، حيث يدرس الدفع بالكونغولي لوكومبي الشهير ب«لوكا» من البداية أمام الزمالك بعد مشاركته كبديل أمام الأهلي، ويفاضل بينه وبين محمد بسيوني، فيما سيقود محمود قاعود خط الهجوم وحجز خلفه الثنائي أحمد شكري وشيذا مقاعد أساسية، وطالب علي ماهر اللاعبين، بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، ومن المتوقع أن يخوض إنبي المباراة بتشكيل يضم كلا من: عمرو حسام في حراسة المرمى، علي فوزي وأحمد صابر ورامي صبري وعمرو الحلواني في خط الدفاع، محمود غالي ومحمود توبة وأمامهما محمد بسيوني أو لوكومبي وأحمد شكري وشيذا في خط الوسط، محمود قاعود في خط الهجوم.

على صعيد مغاير، تحسم اليوم لجنة القيم باتحاد الكرة الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتهموه فيها بالسب والقذف ضدهم وتقديم مذكرات وسيديهات بذلك.