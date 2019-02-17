شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يلاقي الصين الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره الداخلي بدبي الذي سيستمر حتى الثامن عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري ضمن المحطة التحضيرية الخامسة من محطات الإعداد والتحضير للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق شهر مارس/ آذار المقبل.
ويخوض الأبيض الأولمبي مباراة ودية مع نظيره المنتخب الصيني يوم غد الاثنين على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.
وتضم قائمة منتخبنا الأولمبي لمعسكر دبي 24 لاعباً هم: خالد محمد البلوشي (العين)، ماجد راشد المحرزي، (اتحاد كلباء)، خالد عبدالرحمن البلوشي (بني ياس)، زايد عبدالله بريك، أحمد فوزي جوهر، عبدالرحمن عبدالله العامري، محمد عمر العطاس، خليفة مبارك الحمادي، عبدالله إدريس الحمادي (الجزيرة)، ماجد سرور، (الشارقة)، إسماعيل خالد خميس، عمر أحمد سالم، خلفان حسن النوبي، أحمد عبدالله جميل (شباب الأهلي دبي)، محمد علي شاكر (عجمان)، جاسم يعقوب البلوشي (النصر)، محمد حسن الشامسي، محمد راشد الحمادي، أحمد راشد المحرزي، طحنون الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، خالد إبراهيم الظنحاني (الوحدة)، علي صالح، فارس خليل المرزوقي (الوصل).
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يلاقي الصين الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.