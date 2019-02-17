المنتخب الأولمبي يلاقي الصين الاثنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره الداخلي بدبي الذي سيستمر حتى الثامن عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري ضمن المحطة التحضيرية الخامسة من محطات الإعداد والتحضير للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق شهر مارس/ آذار المقبل.

ويخوض الأبيض الأولمبي مباراة ودية مع نظيره المنتخب الصيني يوم غد الاثنين على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.

وتضم قائمة منتخبنا الأولمبي لمعسكر دبي 24 لاعباً هم: خالد محمد البلوشي (العين)، ماجد راشد المحرزي، (اتحاد كلباء)، خالد عبدالرحمن البلوشي (بني ياس)، زايد عبدالله بريك، أحمد فوزي جوهر، عبدالرحمن عبدالله العامري، محمد عمر العطاس، خليفة مبارك الحمادي، عبدالله إدريس الحمادي (الجزيرة)، ماجد سرور، (الشارقة)، إسماعيل خالد خميس، عمر أحمد سالم، خلفان حسن النوبي، أحمد عبدالله جميل (شباب الأهلي دبي)، محمد علي شاكر (عجمان)، جاسم يعقوب البلوشي (النصر)، محمد حسن الشامسي، محمد راشد الحمادي، أحمد راشد المحرزي، طحنون الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، خالد إبراهيم الظنحاني (الوحدة)، علي صالح، فارس خليل المرزوقي (الوصل).