فوز صعب لأتلتيكو مدريد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً لكنه مهم جداً على مضيفه رايو فايكانو 1-صفر في «ديربي» العاصمة الصغير على ملعب فايكاس، واستعاد المركز الثاني مؤقتا ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف بتسديدة أكروباتية صدمت بمدافع وخدعت الحارس المقدوني ستولي ديميتريفسكي (74)، مسجلا هدفه الثاني عشر في الليجا والتاسع في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 47 نقطة، وتقدم بفارق نقطتين على جاره ريال مدريد الذي يستضيف اليوم جيرونا، فيما وقف رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر الذي يكون صاحبه في نهاية الموسم أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.

وكان أتلتيكو بأمس الحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة بعد خسارتين متتاليتين أمام ريال بيتيس (صفر-1) وريال (1-3).