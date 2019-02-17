تأهل واتفورد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات واتفورد أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه كوينز بارك رينجرز من الدرجة الأولى 1-صفر في افتتاح الدور ثمن النهائي. وسجل لاعب الوسط الفرنسي إتيان كوبوي هدف المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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