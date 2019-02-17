بطولة النخبة للصيد بالصقور تنطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منطقة الروية، في دبي، مزيداً من الزخم الجماهيري، الذي واكب أجواء الإثارة التي أضفتها المنافسات الخليجية، ضمن فعاليات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتختتم غداً الإثنين ببطولات النخبة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، حددت موعد انطلاقة بطولة النخبة لتكون في تمام الساعة التاسعة صباح غد الإثنين وستكون البداية مع الشوط الأول «نخبة الفرخ للشيوخ»، الشوط الثاني «نخبة الجرناس للشيوخ»، الشوط الثالث «نخبة الفرخ للعامة»، الشوط الرابع «نخبة الجرناس للعامة»، الشوط الخامس «نخبة الحرار فئة الفرخ (محلي، خليجي)»، الشوط السادس «نخبة الشواهين فئة الفرخ (محلي، خليجي)».

وشهدت بطولة الخليجيين مستويات متقاربة ومنافسات مثيرة، لكن التفوق كان من نصيب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حيث حصدت كل دولة بطولتين، في حين جاء التواجد الكويتي والعماني متميزاً أيضاً.

وقام بتتويج الفائزين، كل من راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الحضور.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المشاركة الخليجية المتميزة أضفت مزيداً من المنافسة والإثارة على أجواء البطولة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة الواسعة وتواجد أفضل الصقور في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور.

وتوجهت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح بطولات فزاع وفخر الأجيال للصيد بالصقور هذا الموسم من جميع فرق عمل اللجنة المنظمة الذين قدموا أقصى الجهود لإبراز هذين الحدثين الكبيرين بحلتهما الزاهية على الصعيدين التنظيمي والفني.