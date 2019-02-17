شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم طارق مجدى يدير مباراة الزمالك وإنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة اليوم الأحد بين فريقى الزمالك وإنبى، ضمن مباريات الجولة 22 لدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد بتروسبورت .
ويعاونه محمود أبو الرجال وهانى عبد الفتاح، وصبرى إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.
يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدورى برصيد 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.
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