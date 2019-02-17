شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يغير فندق إقامته بسبب الزمالك قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، بتغيير فندق إقامة الفريق البترولى المعتاد فى معسكرات مباريات الدورى حتى لا يقيم الفريق البترولى بنفس فندق إقامة الزمالك، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين، غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.

ويفضل الزمالك وإنبى الإقامة فى أحد فنادق التجمع الخامس القريبة من ملعب بتروسبورت إلا أن الفريق البترولى قام بتغيير الفندق حتى لا يتواجد مع الأبيض فى نفس الفندق قبل المواجهة التى تجمع الفريقين.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدورى برصيد 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.