شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يفقد صلاح أمين أمام المصرى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب صلاح أمين، مهاجم نجوم إف سى، عن فريقه فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويأتى غياب صلاح أمين عن فريقه فى مواجهة المصرى بسبب الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى بالمباراة التى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3/2 .
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم يفقد صلاح أمين أمام المصرى بسبب الإيقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.