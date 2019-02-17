تصريح ناري من سيد عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي

عبدالحكيم أبوعلم

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفوز على الإنتاج خطوة مهمة في مشوار جمع النقاط ببطولة الدوري في ضوء كم المباريات المضغوطة التي يخوضها الفريق خلال هذا الوقت القصير من عمر المسابقة.

وأضاف عبدالحفيظ أن الإنتاج الحربي منافس قوي ويقدم نتائج جيدة تحت قيادة الكابتن مختار مختار المدير الفني، لكن الأهلي نجح في الفوز بالثلاث نقاط وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف وخروج اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أو أربعة أهداف.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن المرحلة الحالية لا تتحمل الثقة الزائدة في إنهاء بعض...