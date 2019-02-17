محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:
قال أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، استقرت على استبعاد ملعب السلام.
وأشار مجاهد في تصريحات لقناة أون سبورت "من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائي".
وواصل "تم استبعاد استاد السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي".
وأضاف "الملاعب الستة هي القاهرة الدولي والدفاع الجوي، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد".
وختم "قرعة البطولة ستقام مساء 12 إبريل المقبل تحت سفح الأهرامات".
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: استبعاد استاد السلام من بطولة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.