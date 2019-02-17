تقارير: كلوب "يجمد" صفقة "صلاح-ديبالا" لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رفض الحديث حول الأنباء التي ترددت بشأن رحيل نجم الفريق محمد صلاح لصفوف يوفنتوس في الصيف المقبل.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، نقلاً عن "توتو ميركاتو" الإيطالية، ذكرت أن كلوب قرر تجميد الحديث حول صفقة رحيل صلاح مقابل انضمام نجم اليوفي باولو ديبالا للآنفيلد حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب لا يرغب في تشتيب ذهن صلاح في ظل منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بجانب مشاركة الريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي حيث سجل كل لاعب 17 هدفًا.

وكان صلاح مدد عقده حتى عام 2023 بعد المستوى الذي ظهر عليه في موسمه الأول مع ليفربول حيث نجح في الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 32 هدفًا في بريميرليج.

جدير بالذكر أن صلاح (26 عامًا) انتقل إلى صفوف ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو.