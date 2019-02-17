برشلونة فالفيردي يواصل عروضه الباهتة ويفوز بصعوبة

خرج فريق برشلونة من دوامة التعادلات التي لازمت الفريق في الفترة الأخيرة وحقق فوزا صعبا على ضيفه بلد الوليد 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد أهدافه إلى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم. وفي الشوط الثاني أهدر ميسي ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 85.

وتعادل برشلونة في آخر ثلاث مباريات له في كافة المسابقات، حيث تعادل أمام ريال مدريد 1-1 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا وتعادل مباراتين في الدوري أمام فالنسيا 2-2 وأتلتيك بلباو سلبيا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط امام أتلتيكو مدريد، وبفارق تسع نقاط أمام ريال مدريد الذي يواجه جيرونا يوم الأحد.

وتوقف رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين أمام سلتا فيغو.