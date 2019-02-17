بالفيديو.. برشلونة يتخطى بلد الوليد بهدف يتيم في الليجا

كتب : أحمد البادي

تغلب فريق برشلونة على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد كامب نو، في إطار الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني " الليجا".

سجل هدف برشلونة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

بدأ اللقاء هادئا من كلا الجانبين، وظل التعادل السلبي يُلقي بظلاله على المباراة حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة جيرارد بيكيه من جانب مدافعي بلد الوليد، لينفذها ليونيل ميسي على يسار الحارس معلنًا الهدف الأول للبلوجرانا، قبل يطلق الحكم صافرته بعد انقضاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني كاد أن يضيف برشلونة هدف ثان عندما أرسل ألبا عرضية رائعة إلى ميسي الذي بدوره سددها مفاجئة بشكل رائع لكن تصدي

لها حارس بلد الوليد ببراعة.

بعد ذلك توالت الفرص الضائعة ففي الدقيقة 52 مرر عثمان ديمبلي الكرة إلى ميسي المواجه للمرمي ليسددها لكنها جانبت العارضة لتضيع فرصة هدف آخر لبرشلونة.

وشهدت الدقيقة 54 انفراد تام بالمرمي من جانب بواتينج لاعب برشلونة ليراوغ حارس بلد الوليد ولكنه أضاعها بغرابة شديدة، قبل أن يهدر لويس سواريز هو الأخر انفراد تام في الدقيقة 63 بعدما سدد في منتصف المرمين ليتصدي لها خوري ماسيب حارس مرمي بلد الوليد، قبل أن يضيع المهاجم الأورجوياني فرصة أخري في الدقيقة 72 بعدما أرسل إليه ميسي كرة عرضية رائعة إلى سواريز الذي تواجد في

وضعية رائعة لكنه أنهاها بشكل سئ.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 84 لصالح كوتينيو بعد عرقلة من جانب مدافعي بلد الوليد أنهت سلسلة تمريرات رائعة مع زميله سواريز، لكن أهدر لونيل ميسي ضربة الجزاء بعدما سدد على يسار خوري ماسيب حارس بلد الوليد الذي تصدي لها ببراعة وانقذ مرماه من تلقي هدف ثان، .

لم يكتف لويس سواريز بإضاعة العديد من الأهداف المؤكدة، ليهدر هدف محقق بعد انطلاقة رائعة من ميسي بدأت من منتصف الملعب حتى داخل منطق الجزاء ليمررها غلى سورايز لكنه سددها أرضية في حارس بلد الوليد، ليطلق بعد ذلك حكم اللقاء صافرته معلنًا انقضاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز برشلونة بهدف في لقاء من جانب واحد.

بهذه النتيجة يواصل برشلونة تصدره لترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد الذي يملك 47 نقطة، فيما يقبع بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :