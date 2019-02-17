كتبت: سارة جاب الله

نجح أتروميتوس المحترف لدي صفوفة اللاعب المصري عمرو وردة في تحقيق فوزاً مهماً على حساب جيانينا بهدفين دون رد ، ،ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري اليوناني.

وشارك وردة في المباراة أساسياً

حتى نهايتها، وقدم أداء رائع على مدار الشوطين ونجح في تسجيل هدف .

ونجح أتروميتوس في تسجيل الهدف الأول مبكراً عن طريق اللاعب إيفثيميوس كولوريس في

الدقيقة الــ11 من أحداث الشوط الأول، وأحرز وردة الهدف الثاني في الدقيقة الـ50 من عمر الشوط اللقاء.

و بهذا الفوز أصبح أتروميتوس يحتل المنركز الرابع برصيد 39 نقطة ، ويتجمد رصيد منافسه عند النقطة 20 بالمركز الثالث عشر.

شاهد.. هدف عمرو وردة مع أتروميتوس اليوناني: