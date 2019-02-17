محمد سراج الدين يشيد بفوز الأهلي بالكأس الفضية ببطولة دبي الودية الدولية

محمد سراج الدين كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أشاد المهندس محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، بمشاركة فريق الناشئين تحت 13 عاماً والفوز بالكأس الفضية في بطولة دبي الودية الدولية. الودية الدولية. وقال سراج إن الأهلي حقق مكاسب بالجملة من هذه المشاركة في البطولة والاحتكاك بفرق عالمية مثل برشلونة الإسباني موضحاً أن الأهلي نجح في تحقيق نتائج جيدة واللاعبين يمتلكون روح الفانلة الحمراء والتصميم على الفوز حتى آخر دقيقة. ووعد سراج بصرف مكافآت للاعبين الصاعدين بعد ظهورهم بمستوى طيب في البطولة.

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