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مدرب الأهلي: إهدار الفرص لا يحتاج جلسات نفسية وعودة المصابين ستغير شكل الفريق

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مدرب الأهلي: إهدار الفرص لا يحتاج جلسات نفسية وعودة المصابين ستغير شكل الفريقمحمد يوسف
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أكد محمد يوسف ، المدرب العام لفريق الأهلي ، أن فريقه قادر على علاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة في الفترة القادمة بعيداً

عن عقد جلسات نفسية مع لاعبيه فالأمر أبسط من ذلك.

وقال يوسف إن الأهلي حقق فوزاً مهماً

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خاصة أنه جاء بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا موضحاً أن الفريق أهدر عدة فرص سهلة على المرمى.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسن الأداء مع عودة اللاعبين المصابين.

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