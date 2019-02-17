رياضة | أنباء عن صعود البنك الأهلي للترقي بدلاً من جولدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء عن صعود البنك الأهلي للترقي بدلاً من جولدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن صعود فريق البنك الأهلي لدورة الترقي المؤهلة لدوري الممتاز (ب) الموسم المقبل، بسبب خطأ إداري بإشراك لاعب من فريق الطائرات لديه ثلاث انذارات.