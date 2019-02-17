رياضة | أنباء عن صعود البنك الأهلي للترقي بدلاً من جولدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء عن صعود البنك الأهلي للترقي بدلاً من جولدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن صعود فريق البنك الأهلي لدورة الترقي المؤهلة لدوري الممتاز (ب) الموسم المقبل، بسبب خطأ إداري بإشراك لاعب من فريق الطائرات لديه ثلاث انذارات.
وفي حالة إثبات تلك الواقعة، ستقرر لجنة مسابقات المجموعة الخامسة، إحتساب نتيجة المباراة بفوز البنك الاهلي، وفي تلك الحالة سيتم إعلان هبوط الطائرات وكرداسة لدوري القسم الرابع.
ترتيب المجموعة الخامسة
البنك الأهلي 52 نقطة
جولدي 50 نقطة
المعادي 47 نقطة
أكتوبر 44 نقطة
الدخان 42 نقطة
جينيس 39 نقطة
أبو النمرس 30 نقطة
حلوان العام 29 نقطة
الصيد 25 نقطة
الصف 25 نقطة
العياط 17 نقطة
الطائرات 16 نقطة
كرداسة 14 نقطة