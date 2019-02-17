رياضة | عاجل.. الأهلي يستكمل مبارياته ببطولة الدوري على ملعب السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستكمل مبارياته ببطولة الدوري على ملعب السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد مجاهد ، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ، والمتحدث باسم الجبلاية ، بإن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية ، التى سوف تستضيفها مصر فى يونيو 2019 ، استقرت على استبعاد ملعب السلام ، من الملاعب التى ستقام عليها مباريات البطولة الافريقية .

وأضاف مجاهد فى تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائى وتم استبعاد استاد السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي".

وأضاف: "الملاعب الستة هى القاهرة الدولى والدفاع الجوى، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد"، موضحا أن تشكيل اللجان تم بمعرفة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير البطولة.

وبعد قرار استبعاد ملعب السلام ، يكون النادى الأهلى متاحا له خوض المباريات المتبقية له فى بطولة الدورى العام ، على هذا الملعب .