رياضة | مدرب إنتر ميلان يوضح سبب سحب شارة القيادة من "إيكاردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إنتر ميلان يوضح سبب سحب شارة القيادة من "إيكاردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، على اسبب وراء عقوبة ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق بسحب شارة القيادة منه خلال الفترة الحالية.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي: "إنها خطوة للأمام تجاه تحقيق العدالة بالفريق، لم يكن قرارًا ضد إيكاردي لكنه قرار في مصلحة الإنتر، العدل في الفريق يذهب قبل أي شيء آخر".

وتابع: "كما هو معلن من قبل النادي، إيكاردي يعاني من إصابة وفي الوقت الحالي لن يكون متاحًا، هو يعاني من التهاب.. أما كيتا بالدي فعلينا الانتظار بضعة أيام لتحديد موقفه".

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

