رياضة | تعليق ناري من رئيس سموحة عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من رئيس سموحة عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن مباراة فريقه أمام بيراميدز والخسارة في بطولة الدوري.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بيراميدز منتخب قارات، تكلفته أكثر من مليار جنيه، فريقه يملك 6 محترفين".

متابعًا "مدرب بيراميدز يحصل على 300 ألف دولار بمفرده، ولكن المباراة تكون 11 راجل أمام 11 راجل آخر في ارض الملعب".

وأستكمل رئيس سموحة "هناك 2 او 3 لاعبين في سموحة لم يلعبوا بروح، تخاذلوا في أرض الملعب ولا يستحقوا ارتداء قميص سموحة".

مختتمًا تصريحاته "بيراميدز مثل باريس سان جيرمان، اللاعب في فريقهم بقيمة كل الأموال الي دفعناها منذ يومنا الأول في الدوري الممتاز".

استقر حارس مرمى فريق النادي الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وخرج على لطفي من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة رسمياً عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر علي لطفي حارس مرمي فريق الأهلي الرحيل في نهاية الموسم الحالي سواء على سبيل الإعارة لموسم أو عبر البيع النهائي لناد آخر في ظل عدم مشاركته في المباريات وتصنيفه حارسا ثالثاً داخل تشكيل الفريق الموسمين الماضي والحالي من جانب الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يناقش علي لطفي حارس الفريق الأحمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خلال الأيام القادمة للبحث عن عروض رسمية.

كما طلب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من مجلس إدارة ناديه التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى مارتن لارساتي إلى تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل على الرغم من التعاقد مع ياسر إبراهيم من سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الماضي.

وأبلغ مارتن لاسارتي إدارة الأهلي أن وجود ياسر إبراهيم وسعد سمير فقط في خط دفاع الفريق أمر غير جيد في ظل إصابات رامي ربيعة المتكررة ومحمد نجيب الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووعدت إدارة النادي الأهلي مارتن لاسارتي بتنفيذ طلباته الفنية بنهاية الموسم وتدعيم الفريق بأكثر من لاعب ليس في خط الدفاع فقط.

وكان الأهلي فاز اليوم على الإنتاج الحربي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري.